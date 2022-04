Liga, il Siviglia fermato dal Cadice: Lamela non incide

SIVIGLIA - Il Siviglia non va oltre l'1-1 casalingo contro il Cadice, nell'anticipo della 34esima giornata della Liga. Gli uomini di Lopetegui sbloccano il risultato con un colpo di testa di En-Nesyri , ma si fanno raggiungere da uno splendido calcio di punizione di Lucas Perez . Un pareggio che permette agli ospiti di guadagnare un punto prezioso nella lotta per non retrocedere. Il Siviglia scavalca momentaneamente in classifica il Barcellona, che domenica ospiterà il Mallorca.

Siviglia-Cadice 1-1, tabellino e statistiche

Una prodezza di Lucas Perez per l'1-1

Pronti, via e i padroni di casa sbloccano immediatamente il risultato: al sesto minuto, corner tagliato di Rakitic e stacco di testa imperioso di En-Nesyri, che torna a segnare in campionato dopo 216 giorni di astinenza. La risposta del Cadice è veemente: Jose Mari e Lucas Perez sfiorano per due volte il pareggio. A dieci minuti dall'intervallo si sveglia il Papu Gomez, con un bolide dalla distanza, respinto a fatica dal portiere Ledesma. Gli ospiti si rendono pericolosi ad inizio ripresa, con un colpo di testa di Lucas Perez che si perde sul fondo. L'attaccante del Cadice è l'uomo più pericoloso dei suoi e al 21' trova il pareggio con un calcio di punizione eccezionale: una pennellata che colpisce la parte bassa dell'incrocio dei pali e termina alle spalle di Bono. Nel finale assalto dei padroni di casa: Corona si rende pericoloso con una mezza rovesciata bloccata da Ledesma. A tre minuti dalla fine occasionissima per En-Nesyri, che da due passi non riesce a dare forza al pallone, facendosi ipnotizzare dal portiere avversario. E' l'ultima emozione

Liga, la classifica