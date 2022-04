L'Alavés di Escalante sogna la salvezza: battuto 2-1 il Villarreal

VITORIA-GASTEIZ (Spagna) - Reduce dalle fatiche di Champions League ad Anfield Road , il Villarreal cade a Vitoria-Gasteiz contro l' Alavés che riapre ogni discorso salvezza. Finisce 2-1 per i padroni di casa nella giornata numero 34 della Liga: vantaggio biancoazzurro con il capitano Laguardia e raddoppio dell'ex laziale Escalante . Il Villarreal riapre il match con Chukwueze agli albori del secondo tempo ma non basta: terza sconfitta per Emery nelle ultime quattro trasferte in campionato.

Villarreal in affanno, Alavés cinico

Il Submarino amarillo si presenta all'Estadio Mendizorrotza con un massiccio turnover in vista della semifinale di ritorno di Champions League con il Liverpool. I baschi di Velazquez sono costretti a vincere per alimentare il sogno salvezza e si schierano con il consueto 4-2-3-1. Pronti-via e l'Alavés passa in vantaggio già al 4': da azione di calcio d'angolo, spizzata di Joselu sul secondo palo per il capitano Laguardia che insacca di destro a porta sguarnita. L'Alavés preme sull'acceleratore e al 31' trova il 2-0 con Gonzalo Escalante. L'ex centrocampista della Lazio è abile, da centro area, a indirizzare la sfera all'angolino là dove Sergio Asenjo non può arrivare. Emery corre subito ai ripari: a inizio secondo tempo entrano Foyth e Lo Celso per Pau Torres e Parejo. Passano solo due minuti e il Villarreal riapre la partita: Chukwueze segna l'1-2 e spaventa il Mendizorrotza. Gli uomini di Emery, espulso al minuto 86 per proteste, spingono ma non riescono a trovare il gol del pareggio. Con questa sconfitta il Villarreal resta a quota 52 punti e fallisce l'aggancio al sesto posto occupato dalla Real Sociedad. L'Alavés sogna invece una clamorosa salvezza: il quartultimo posto, occupato dal Cadice, dista ora solo 4 punti.

