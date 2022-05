L’Atletico vince il derby con il Real Madrid e prenota un posto in Champions

MADRID (SPAGNA) - Preziosissimo successo per l’ Atletico Madrid , che fa suo il derby del Wanda Metropolitano con il Real , grazie a un rigore realizzato da Yannick Carrasco . I colchonero, che come annunciato non hanno tributato ai cugini l’omaggio del tradizionale pasillo , ormai avvertito più come un umiliazione imposta dall’alto che come uno spontaneo gesto di rispetto verso i vincitori della Liga, con questa vittoria consolidano la quarta posizione, rispedendo a 6 punti di distanza il Betis Siviglia , quando mancano solo 3 giornate al termine del torneo.

Urgenza colchonera

Al fischio d’inizio, 20 punti separano l’Atletico Madrid dai freschi campioni di Spagna del Real, che lo scorso fine settimana hanno certificato matematicamente la conquista della 35ª Liga. Tutta questa differenza in campo, però, non si vede, anche perché i colchoneros non hanno ancora ottenuto la sicurezza di disputare la prossima Champions. Di qui la partenza lanciata dei ragazzi di Simeone, che nei primi scampoli sfiorano il gol con Correa e, poco dopo, anche con Carrasco. Inesistente la reazione dei blancos, che approfittano per far rifiatare i big Courtois, Carvajal, Mendy, Modric, Vincius e Benzema, sostituiti dai vari Lunin, Vallejo, Camavinga, Jovic e Asensio. I biancorossi insistono cocciutamente e, al 38’, si guadagnano un rigore per un sandwich di Militao e Vallejo su Cunha, in un primo tempo non ravvisato dal signor Soto Grado, prima dell’intervento del Var. Implacabile, dal dischetto, Yannick Carrasco, che spiazza Lunin. Per il primo tentativo del Real, invece, tocca aspettare il 45’, con Kroos che sfiora il bersaglio grosso dalla lunga distanza. Un minuto dopo, Oblak chiude alla disperata su Jovic, che arriva a rimorchio dopo uno spunto di Rodrygo.