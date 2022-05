Liga, colpo del Betis in casa del Valencia. Il Granada vede la salvezza

VALENCIA (Spagna) - Valencia-Betis ha aperto il 36° turno del campionato di Liga . La formazione guidata da Pellegrini è riuscita vincere in trasferta 3-0 conquistando tre punti preziosi per la lotta all'Europa. Con questo successo, infatti, il Betis vola in quinta posizione a quota 61. A decidere la sfida del Mestalla, la rete di Willian Jose al 57' minuto di gioco e poi i gol di Canales e Iglesias nel finale. Altro ko (il terzo nelle ultime 5 giornate di campionato) per il Valencia , fermo a metà classifica con 44 punti.

Il Granada batte il Bilbao 1-0

Colpo del Granada, che batte 1-0 l'Athletic Bilbao in casa. Per la formazione di Karanka il gol decisivo porta la firma di Collado, al 35'. All'85' i baschi rimangono in inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Mikel Vesga, mentre al 94' i padroni di casa si vedono annullare la rete del raddoppio di Suarez. Grazie a questo successo gli andalusi salgono a 37 punti e superano momentamente al 16° posto in classifica il Cadice, fermo a quota 35 e impegnato domani sera in una gara non facile sul campo della Real Sociedad. Il Bilbao invece rimane 8° con 52 punti e fallisce il temporaneo sorpasso sul Villarreal di Emery, che dovrà vedersela con il Rayo Vallecano.

