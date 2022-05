Stop Siviglia: Atletico da Champions. Escalante tiene in vita l'Alaves

Turno infrasettimanale per la 36ª giornata di Liga e Atletico Madrid che torna al terzo posto, blindando la qualificazione in Champions League. Occasione sciupata dal Siviglia, che chiude a reti bianche con il Maiorca e non riesce ancora a blindare la quarta piazza . In coda successo fondamentale per l'Alaves , che batte l'Espanyol, e pari del Getafe sul campo dell'Osasuna , che ancora non basta per chiudere il discorso salvezza.

Uno-due Atletico: è ancora Champions per i colchoneros

L'Atletico Madrid non sbaglia e sbancando il campo del malcapitato Elche per 2-0 con le reti di Cunha e dell'ex Udinese De Paul, scavalca nuovamente il Siviglia, prendendosi il terzo posto e soprattutto la matematica qualificazione anche alla prossima Champions League, traguardo che qualche settimana fa sembrava quasi impossibile per la squadra di Simeone.

Elche-Atletico, tabellino e statistiche

Siviglia e Maiorca, un paUnori che non serve

Finisce senza reti la sfida tra Siviglia e Maiorca. Un pari che non basta agli andalusi per certificare una ormai quasi sicura, seppur non aritmetica, qualificazione in Champions, dopo aver sfiorato a lungo il sogno di battagliare con il Real Madrid per il titolo e la realtà del prepotente ritorno del Barcellona di Xavi e dell'Atletico di Simeone. Punto alla fine neanche troppo utile per il Maiorca, che resta in piena zona retrocessione.

Siviglia-Maiorca, tabellino e statistiche

Alaves di rimonta contro l'Espanyol

Restano in corsa per la salvezza i baschi dell'Alaves, che superano per 2-1 l'Espanyol e continuano a sperare. Padroni di casa subito avanti con de la Fuente, pari immediato degli ospiti grazie al rigore trasformato dal solito de Tomas, prima del gol vittoria dell'ex laziale Escalante, che decide il match e tiene accesa la fiammella della speranza.

Alaves-Espanyol, tabellino e statistiche

Botta e risposta tra Osasuna e Getafe

Finisce 1-1 il match di Pamplona tra l'Osasuna, da settimane nella terra di nessuno della classifica di Liga, e il Getafe, ancora impelagato nella lotta per non retrocedere. Il pari, maturato nello spazio di pochi minuti con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Oier, raggiunti poco dopo dagli ospiti grazie all'autorete di Torro, serve a poco soprattutto agli azulones, che non riescono a blindare la salvezza.

Osasuna-Getafe, tabellino e statistiche