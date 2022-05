Liga, il Valencia chiude con il sorriso: 2-0 al Celta Vigo

VALENCIA (Spagna) - Il Valencia di Bordalas batte 2-0 al ' Mestalla ' il Celta Vigo con gol di Maximiliano Gómez e autorete di Araujo e chiude al nono posto in Liga (in attesa del risultato dell'Osasuna che domani sfida il Maiorca a Pamplona) un'annata avara di soddisfazioni.

Valencia-Celta Vigo 2-0, tabellino e statistiche

A segno Maxi Gómez

Partono subito forte i padroni di casa che sfiorano il gol del vantaggio già al 13' con una conclusione mancina di Gómez che sfiora la traversa. Il Valencia spinge e segna il gol dell'1-0 al minuto 28 proprio con l'attaccante uruguaiano, abile a sfruttare un'indecisione della retroguardia galiziana nel cuore dell'area di rigore. La squadra 'taronja' controlla agevolemente e chiude in vantaggio la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, il Valencia rimpolpa il reparto avanzato con l'ingresso dell'ala russa Denis Cheryshev che rileva Bryan Gil. La squadra di casa spinge sull'acceleratore e trova il gol del raddoppio al minuto 61 con una sfortunata autorete del difensore messicano Nestor Araujo. Il Celta Vigo cerca di scuotersi e rischia di riaprire il match con un colpo di testa di Thiago Galhardo che si spegne, innocuo, sul fondo. Il Valencia, che sfiora anche il 3-0 prima con Racic e poi con Guedes, chiude un'amarissima stagione al nono posto in campionato con 48 punti - decimo, se l'Osasuna batte domani, a Pamplona, un Maiorca ancora in lotta per la salvezza - e con la cocente sconfitta in finale di Copa del Rey con il Betis Siviglia. Il Celta Vigo conclude invece la sua stagione all'undicesimo posto con 46 punti e può programmare con serenità il prossimo futuro.