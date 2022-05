Liga, il Maiorca di Muriqi salvo insieme al Cadice: Granada retrocesso

Ultimo turno di Liga ed è tempo di verdetti. Al termine del 38° turno è il Granada a salutare il massimo campionato spagnolo con un finale da incubo e il sorpasso in classifica da parte di Maiorca e Cadice che scampano il pericolo. La formazione di Karanka retrocede. insieme ad Alaves e Levante, dopo il pareggio casalingo contro l' Espanyol : 0-0 e rigore fallito nella ripresa da Molina. Restano in Liga, il Maiorca dell'ex Lazio Muriqi ( 2-0 all'Osasuna ) e il Cadice che piega per 1-0 l' Alaves già relegato in seconda divisione. L' Elche chiude invece il suo campionato battendo 3-1 il Getafe.

Liga, Granada retrocesso: Maiorca e Cadice salvi

Ultimi 90 minuti terribili per il Granada che pareggia in casa contro l'Espanyol e saluta la Liga. Termina 0-0 la sfida contro i catalani con i ragazzi di Karanka a provarci per l'intera partita e con una grande occasione al minuto 72 da calcio di rigore fallita da Molina. Un punto che porta i biancorossi a quota 38 e che non basta per la salvezza raggiunta invece dal Maiorca e dal Cadice con 39 punti. I primi passano con l'assist di Muriqi ad Angel e la firma finale di Grenier per il 2-0 che regola l'Osasuna; ai secondi serve una trasformazione di Lozano al 75' per portare a casa la permanenza nel massimo campionato spagnolo con l'1-0 all'Alaves. Senza pretese di classifica l'Elche cala il tris e il sipario sulla sua stagione, con la salvezza ottenuta, con il 3-1 al Getafe.

