Florentino Perez: "Mbappé dimenticato, al Real Madrid i migliori come sempre"

MADRID (Spagna) - La vittoria dell'ennesima Champions League fa dimenticare a Florentino Perez l'improvviso dietrofront di Kylian Mbappé, che ha rinnovato il contratto con il Paris Saint-Germain dopo essere stato a un passo dall'intesa per andare al Real Madrid: "Mbappé è dimenticato, poco importa, il Real ha fatto una stagione perfetta" le parole del presidente del club blanco al canale spagnolo Movistar. "Il Real continuerà a lavorare per attirare i migliori giocatori - ha aggiunto Perez - sono felice, abbiamo lottato e lavorato per tutta la stagione per arrivare a questa vittoria".