"Gattuso al Valencia: annuncio a un passo"

VALENCIA (SPAGNA) - Il Valencia sta per annunciare l'ingaggio di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della squadra del Mestalla. La stessa radio ufficiale del Valencia, come spiega Marca, avrebbe ammesso che l'ex allenatore del Napoli si trova a Singapore con il patron Peter Lim per mettere nero su bianco. Gattuso dovrebbe firmare con il Valencia un contratto biennale con opzione per la terza stagione, sostituendo così José Bordalás che con il club 'taronja' ha un contratto fino al 30 giugno 2023. Marca spiega che il Valencia riconoscerà al 58enne tecnico una buonauscita di 700mila euro per l'immediato svincolo. La curiosa particolarità, sottolinea ancora Marca, è che lo stesso Bordalás non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito dal nuovo direttore generale del club, Sean Bai.