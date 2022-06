Barcellona, il Camp Nou a noleggio per 300 euro a persona

BARCELLONA (Spagna) - Interessante iniziativa quella del Barcellona per fare cassa, infatti il Camp Nou diventa un campo a noleggio! Il club catalano metterà a disposizione la sua struttura nelle date del 6 ed 11 giugno ad una cifra di 300 euro a persona per un'ora di partita. Non solo il rettangolo di gioco, i blaugrana offrono anche una totale esperienza tra spogliatoi, arbitri professionali e assistenza medica come spiegato dalla squadra con un comunicato ufficiale: "Hai mai sognato di suonare al Camp Nou? Ora è possibile, vieni da solo o con gli amici a goderti le partite organizzate dall'FC Barcelona al Camp Nou quest'estate". I tifosi sui social hanno dato vita ad una campagna per poter aiutare il club che non sta navigando in buone acque a livello finanziario.