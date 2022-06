“Di Maria, il Barcellona può provarci 5 anni dopo”

“Di Maria: 5 anni fa voleva assolutamente il Barcellona”

Cinque anni fa, l'ultima sera prima della chiusura del calciomercato, il Barcellona fece di tutto per ingaggiare Di Maria. E il calciatore avrebbe voluto fortissimamente il Barça per fare coppia con il connazionale Messi (i due si sarebbero ritrovati quattro anni dopo al Psg). Se Coutinho quell'anno era la prima scelta, ma il Liverpool non vendeva, Di Maria sarebbe stato un ottimo acquisto. Era appena andato via Neymar. L'argentino, a 29 anni, era nel pieno dalla sua maturità calcistica. Il Psg, però, non avrebbe mai lasciato partire qualcuno in direzione Barcellona: non Thiago Silva, non Marquinhos, non Verratti, non Rabiot e, in quel momento, no Di Maria.

Di Maria: la grande forma stimola i tifosi della Juve

Di Maria, a Wembley, ha dimostrato di essere in grande forma. E questo ha stimolato i tifosi della Juve, che avrebbero voluto la firma sul contratto quella sera stessa. Ma ha fatto pensare anche in Spagna all'opportunità che si potrebbe aprire per il Barcellona. Si adatterebbe al gioco dei blaugrana. Senza Dembelé, con il prezzo di Rahinha alle stelle, Angel sarebbe un'aggiunta preziosa, gratuita, con prestazioni immediate. E ogni suo gol sarebbe un “pizzico per il Real Madrid”, ex squadra del Fideo.