Lautaro Martinez e il passaggio mancato all'Atletico Madrid: la foto della firma

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter non dovrebbe coincidere con la partenza di Lautaro Martinez, fermo nel proprio proposito di restare in nerazzurro per riscattare la delusione dello scudetto perso in volata a favore del Milan.

Lukaku-Lautaro, i tifosi dell'Inter aspettano il ritorno della coppia scudetto Il Toro sembra quindi destinato a riformare la super coppia d’attacco con il centravanti belga, sulla quale Antonio Conte ha costruito le fortune dell’Inter campione d’Italia nella stagione 2020-’21. Spetterà quindi a Simone Inzaghi trovare l’equilibrio tattico giusto dopo che Lautaro, nella stagione senza Lukaku, ha fissato il nuovo primato personale di gol in campionato, ma intanto dalla Spagna è spuntato un curioso retroscena che riguarda il passato dell’attaccante argentino.

Lautaro-Atletico Madrid, la foto del contratto del 2017 Il 'Mundo Deportivo' ha infatti riportato la foto originale del contratto che Martinez aveva firmato nel dicembre 2017 con l’Atletico Madrid. I Colchoneros avevano chiuso la trattativa con il Racing Avellaneda sulla base di 12 milioni, con tanto di blitz in Sud America del direttore sportivo Andrea Berta, accordando che il giocatore sarebbe rimasto in prestito in Argentina fino al termine della stagione.