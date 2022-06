Dalla Spagna: "Pjanic è un problema per il Barcellona"

Da uomo fortemente voluto per rinforzare il centrocampo ad autentico peso per la rosa. Miralem Pjanic è diventato un problema per il Barcellona e, dopo aver deluso nella prima stagione ed essere stato spedito in prestito al Besiktas lo scorso anno, i blaugrana sarebbero pronti a rimandarlo in prestito quanto prima o a cederlo a titolo definitivo. Ma a frenare qualsiasi pretendente è l'elevato ingaggio del bosniaco.

Pjanic-Barcellona, un problema da risolvere

A fare il punto della situazione in casa blaugrana è Sport, che sottolinea come il futuro di Pjanic al Barcellona è in bilico e ricco di incertezze. Il bosniaco ex Roma e Juventus sa di essere ai margini del progetto tecnico dei catalani e attende fiducioso novità per il futuro, ma dall'altra parte il Barça sembra avere le mani legate a causa dell'elevato ingaggio che il classe 1990 percepisce. I 7,5 milioni netti all'anno fino al 2024, infatti, sono una cifra monstre per tutti e chi bussa alla porta del Barcellona cerca di trattare quanto più possibile le condizioni per il prestito o cerca lo sconto per la cessione. Ma la situazione è ben lontana dal risolversi, con la dirigenza catalana che si guarda intorno nella speranza di arrivare a una soluzione di compromesso.

Quale futuro per Pjanic

Dopo essere rientrato dal prestito al Besiktas Pjanic è consapevole che la prossima stagione non calcherà il manto erboso del Camp Nou. Diversi club si sono interessati a lui, come Marsiglia e Napoli, ma nulla ddi concreto è ancora emerso. Di certo il Barcellona vorrebbe sfruttare il forte appeal che il centrocampista bosniaco ha in Italia, tentando di trovare una soluzione che possa andar bene al giocatore e al club di destinazione. Secondo quanto riferito da Sport, dunque, i blaugrana cercheranno di trovare una sistemazione al bosniaco, ma a condizione che in caso di prestito la società in affare si assuma parte del pagamento dello stipendio del centrocampista.