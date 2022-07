L' 'eterno' Joaquin rinnova col Betis: giocherà fino a quasi 42 anni

SIVIGLIA (Spagna) - Ne aveva annunciata l'intenzione al termine della vittoriosa finale di Coppa del Re a fine aprile, adesso è ufficiale: Joaquin ha rinnovato il suo contratto col Betis Siviglia fino al 2023. Con 498 presenze in tutte le competizioni (comprese quelle con il Betis B ad inizio carriera), adesso per l'ex Fiorentina l'obiettivo dei cinquecento gettoni in maglia andalusa è dunque ad un passo. Già recordman di presenze con il club, per l'ala spagnola classe '81 si profila il quattordicesimo campionato a Siviglia, dopo le esperienze col Valencia, Malaga ed i due anni a Firenze.