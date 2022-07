Barcellona, sei reti all’Inter di Miami in attesa di Lewandowski

In attesa di Lewandowski

Nella ripresa, Oscar Hernandez, che guida le operazioni in attesa dell’arrivo del fratello Xavi, al momento impossibilitato ad entrare negli States per un problema con il visto, ha rivoluzionato il suo undici e sono arrivati altri tre gol. Subito in rete il gioiellino Gavi, che ha finalizzato al meglio una giocata d’angolo. La manita è stata del partente Memphis Depay, protagonista di un pregevole guizzo in area. Ha chiuso il set il redivivo Dembelé. Frenkie de Jong, che pare destinato a passare a breve al Manchester United, è stato impiegato come difensore centrale. Niente da fare per Higuain e compagni, apparsi decisamente inferiori ai motivatissimi avversari. Comparsata anche per il figlio d’arte, Romeo Beckham, nel finale. Oggi il Barça ha fissato una prima presentazione di Lewandowski sul suolo americano, che precede quella in pompa magna che si celebrerà, al Camp Nou, a inizio agosto.