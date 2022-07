Pjanic rivela: “Lavorare con Xavi mi piace molto”

Tornato al Barcellona dopo l'anno di prestito al Besiktas ma con molti dubbi da parte di tutto l'ambiente catalano, Mirelam Pjanic ora è destinato a restare in blaugrana. E piovono complimenti dall'ex Juve per Xavi : “Uno dei migliori centrocampisti di tutti i tempi. Sono entusiasta di lavorare con lui, è qualcosa di molto speciale. L'ho seguito con entusiasmo”. Parole pronunciate al giornale turco Fanatik.

Pjanic ha giocato alcuni minuti contro l'Olot, ma poi ha saltato il tour negli Stati Uniti poiché è tornato a casa dalla moglie che stava partorendo. Il giocatore è convinto di essere in buone condizioni fisiche, nonostante negli ultimi due anni abbia avuto difficoltà a inizio stagione per infortuni e covid. Durante l'estate ha lavorato con un preparatore fisico e spera di poter giocare ai livelli di qualche anno fa.

Pjanic: “Lewandowski? Capocannoniere di fama mondiale”

Al giornale turco, Pjanic ha raccontato anche le sue impressioni sull'arrivo al Barcellona di Robert Lewandowski: “E' un capocannoniere di fama mondiale”. Poi ha aggiunto: “La squadra non si è divertita negli ultimi due anni, vogliamo riprendere a farlo da questa stagione”.

L'anno al Besiktas “è stato difficile” a causa delle grandi aspettative, non soddisfatte a causa dei tanti infortuni avuti nel corso della stagione: “In alcune partite è stato difficile mettere insieme 11 giocatori sani, non era normale e per questo i giocatori perdono fiducia in se stessi. Mi dispiace che non abbiamo potuto dare qualcosa di più ai tifosi, poche squadre al mondo hanno fan così grandi che supportano così tanto i giocatori durante ogni partita”.