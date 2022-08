"Chelsea in pressing su Aubameyang ma il Barcellona frena"

BARCELLONA (SPAGNA) - Pierre-Emerick Aubameyang non si muove da Barcellona . Arrivato lo scorso gennaio dall' Arsenal dopo quattro stagioni in Premier League , l'attaccante gabonese sarebbe finito nel mirino del Chelsea ma, stando al "Mundo Deportivo", Xavi avrebbe messo il veto alla sua cessione.

Barcellona, Auba-Lewa come ai tempi del Dortmund

Xavi è molto soddisfatto del contributo che Aubameyang dà alla sqaudra e ritiene che con lui e Lewandowski il Barcellona abbia due tra i migliori attaccanti del panorama continentale e possa competere su tutti i fronti, Champions League in testa. Non solo: la presenza dei due in rosa genera una sana competizione interna che porterà benefici a tutta la rosa. Fra l'altro, durante la tournée americana, Xavi ha potuto trarre ottime indicazioni tattiche: ha infatti provato Aubameyang sull'esterno, come ai tempi del Borussia Dortmund. Una soluzione che consentirebbe la coesistenza con Lewandowski.