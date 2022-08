Barcellona, non solo Lewandowski: la Liga stoppa i tesseramenti

BARCELLONA (Spagna) - Doccia fredda per i tifosi del Barcellona, che nel giorno della presentazione ufficiale di Robert Lewandowski, scoprono di non poter festeggiare ancora nessuno dei nuovi acquisti e neanche di godersi i rinnovi di Dembelè e di Sergi Roberto. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano "Sport", infatti, la Liga avrebbe comunicato al club blaugrana di non poter procedere alla registrazione dei nuovi contratti, vista la posizione finanziaria non ancora in regola del club del presidente Joan Laporta.

Cinque nuovi acquisti e due rinnovi "congelati": c'è anche Kessie La questione è posta in maniera semplice, ma anche molto netta: il Barcellona non avrebbe i requisiti per effettuare nuove operazioni, pur avendo già annunciato cinque nuovi giocatori (Lewandowski, Koundè, l'ex milanista Kessie, Christensen e Raphinha) e i rinnovi di Dembelè e Sergi Roberto. Eppure, durante la presentazione dell'ex attaccante del Bayern Monaco, il presidente dei catalani Joan Laporta aveva assicurato di aver presentato tutta la documentazione necessaria per ottenere l'ok da parte della Liga, dicendosi molto fiducioso dopo aver lavorato molto sui conti del club.