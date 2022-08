Barcellona-De Jong, scontro totale: 22 milioni l'anno di stipendio!

BARCELLONA (SPAGNA) - È il futuro di Frenkie de Jong a tenere banco in casa Barcellona: la permanenza o l'addio del centrocampista olandese, secondo quanto riportato dal sito specializzato 'Sport', si dovrebbero decidere nelle prossime ore. C'è grande attesa per l'ultimo, decisivo, summit tra l'entourage del giocatore e il Barça per studiare tutte le possibilità sul tavolo. C'è però un dettaglio, dal notevole peso specifico, che potrebbe modificare ogni possibile scenario: il Barcellona non può corrispondere all'ex Ajax l’attuale stipendio, oltre 22 milioni di euro tra parte fissa e variabile. Il club blaugrana avrebbe inoltre comunicato al giocatore l'assoluta incedibilità e soprattutto la centralità dell'olandese nel progetto tecnico di Xavi ma a condizione che il 25enne olandese rinunci al 50% del suo ingaggio. In caso di risposta negativa, per De Jong si spalancherebbero definitivamente le porte della Premier League.

Barcellona-De Jong: alta tensione La tensione tra l'entourage del giocatore e il club blaugrana sarebbe cresicuta a dismisura quando il Barça ha comunicato al giocatore e ai suoi agenti che considerava illegittimo un nuovo rinnovo contrattuale dell'olandese (in scadenza il 30 giugno 2026). Da quel momento la relazione tra le parti si sarebbe deteriorata: il giocatore, capite le intenzioni del Barcellona di metterlo alla porta, avrebbe iniziato a guardarsi intorno in cerca di una nuova sistemazione. Sia il presidente del Barça, Joan Laporta, che il tecnico, Xavi, gli avrebbero ribadito che contano su di lui ma che deve fare un passo, importante dal punto di vista economico, verso il club in un momento di contrazione finanziaria evidente. Tutto ruota intorno alla decisione del calciatore, arrivato a un bivio: o accetterà la riduzione dell'ingaggio proposta dal Barcellona o il suo futuro in Spagna giungerà al capolinea.