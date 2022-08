Liga, Celta rimontato dall'Espanyol: Carles Perez non incide

VIGO (Spagna) - Termina con un pirotecnico 2-2 tra Celta ed Espanyol il primo match del sabato di Liga, dopo il battesimo di Pamplona, che ha visto l'Osasuna prevalere 3-1 a sorpresa sul Siviglia. Padroni di casa avanti con il solito Aspas e Paciencia, che poi lascia il posto all'ex-romanista Carles Perez per gli ultimi venti minuti per un debutto senza infamia e senza lode. Nel finale arriva però la rimonta dei catalani che con Exposito e il rigore di Joselu addirittura al 98' trovano un pari insperato. Nel secondo anticipo del sabato, successo corsaro del Villarreal, che passa a Valladolid 3-0 grazie alle reti del solito Jackson e di Baena, autore di una doppietta. In serata scenderà in campo il Barcellona, che dopo aver in qualche modo risolto i problemi di bilancio affronterà il Rayo Vallecano con la possibilità di schierare anche i nuovi acquisti.