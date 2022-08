Lewandowski non basta: solo uno 0-0 per il Barcellona con il Rayo Vallecano

BARCELLONA (SPAGNA) - Deludente pareggio a reti bianche per il Barcellona, che dopo le due sconfitte della scorsa stagione in Liga contro il Rayo Vallecano, conferma di non riuscire proprio a digerire la squadra di Andoni Iraola. L’atteso Lewandowski disputa l’intero incontro, ma non trova il modo di sbloccare il risultato. Nel concitato finale, Busquets allarga troppo un braccio verso il volto di Radamel Falcao e si guadagna il secondo cartellino giallo della serata.

Barcellona-Rayo 0-0 Sterile assedio Primo undici della stagione per Xavi, che lancia subito tre tra i nuovi acquisti che è stato possibile tesserare solo a ventiquattr’ore dal fischio d’inizio, grazie ai 100 milioni arrivati dalla vendita di un secondo 24,5% di Barça Studios. Partono dall’inizio, così, l’attesissimo Lewandowski, con l’ex Chelsea Christensen e Raphinha, che parte dalla destra, ma poi si scambierà di fascia con Dembelé, che comincia sul fronte mancino dell’attacco. E come c’era da attendersi è monologo blaugrana davanti all’ordinata squadra di Andoni Iraola. Nonostante il costante possesso palla, però, i catalani, a parte a una rete giustamente annullata per fuorigioco al bomber polacco, riescono a confezionare solo un paio di tentativi dalla lunga distanza con Dembelé e Pedri. Solo un assalto, ma pericolosissimo, invece, per i madrileni, con Alvaro Garcia che si vede chiudere alla disperata da Ter Stegen.