Liga, l'Athletic Bilbao frena in casa contro il Maiorca di Muriqi

BILBAO (Spagna) - La domenica della 1ª giornata di Liga si apre allo stadio San Mamés con la sfida tra l'Athletic Bilbao e il Maiorca, che si schiera in campo con un iperdifensivo 5-4-1 con l'ex laziale Muriqi ad agire da unico terminale offensivo. Finisce 0-0, con i padroni di casa che possono mangiarsi le mani per le numerose occasioni create e non concretizzate. Già al 3' i biancorossi vanno vicinissimi al vantaggio con Villalibre, che si smarca in area di rigore ma non riesce a superare un attento Rajkovic. Al 9' invece arriva il palo colpito da Veisga, mentre al 20' è l'ex Torino Berenguer a sprecare un'ottima opportunità per sbloccare il risultato. Gli uomini di Valverde continuano a spingere, ma nei primi 45' di gioco non riescono a trovare il vantaggio, nonostante altre due occasioni al 43' e al 44', rispettivamente con Villalibre e Muniain. Gli equilibri nella ripresa non cambiano: al 48' Inaki Williams lascia partire un grandissimo tiro che termina di un soffio a lato del palo sinistro. Al 49' il Maiorca prova a uscire dal proprio guscio difensivo con un bell'inserimento di Maffeo, la cui conclusione esce di niente alla destra di Unai Simon. Al 56' Yuri Berchiche, tra i migliori in campo della formazione di casa, colpisce un palo clamoroso, il secondo della giornata per i suoi, mentre al 66' Kang-In Lee crea qualche apprensione alla difesa del Bilbao con un ottimo stacco di testa, sul quale Simon riesce a fare buona guardia sventando il pericolo in tuffo. L'ultima vera chance della partita capita al 91' sui piedi di Inaki Williams, ma Rajkovic è in una giornata super e salva il risultato chiudendo ancora una volta la saracinesca.