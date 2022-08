Liga, Rayo Vallecano in testa. Il Siviglia stenta ancora

SIVIGLIA (Spagna) - Due gli anticipi del venerdì per la seconda giornata di Liga . Il Rayo Vallecano , già sorprendente antagonista del Barcellona al debutto, si ripete sempre con una catalana, ma stavolta mandando ko l'Espanyol . Mentre il Siviglia contro il Valladolid non va oltre un pareggio , peraltro rimediato, ma che serve almeno a smuovere la classifica delle due squadre, reduci dai ko all'esordio con Osasuna e Villarreal.

Il Rayo è una realtà: Espanyol ko

Dopo il prestigioso pari raccolto al debutto in casa del Barcellona, il Rayo Vallecano si conferma mina vagante della Liga, andando a sbancare il campo dell'Espanyol. Prima la bella figura contro la migliore squadra catalana, e potenzialmente spagnola, poi il successo ottenuto ancora in Catalogna contro l'Espanyol, chiusosi 2-0 per gli ospiti madrileni grazie alle reti di Palazon e Ciss. E' sorprendente l'avvio di campionato della meno quotata squadra di Iraola, che si ritrova nelle posizioni di vetta della Liga, con un pari e una vittoria.

Il Siviglia stenta ancora: pari in rimonta con il Valladolid

E' un gol di Anuar nel finale ad accendere la sfida del Sanchez Pizjuan tra Siviglia e Valladolid. Così gli ospiti guidati da Rojo Martin, provano a sorprendere gli andalusi guidati da Lopetegui, che però rimediano con Rekik, per un pari che vale il primo punto in campionato dopo l'inopinata sconfitta al debutto in casa dell'Osasuna. Un pareggio che smuove in ogni caso la classifica delle due squadre, ma che sta a testimoniare un avvio di Liga tutt'altro che brillante.

