Il Celta Vigo travolge il Cadice: doppietta per Iago Aspas

VIGO - Grazie ad una doppietta di Iago Aspas e ad una rete di Rodriguez, il Ceta Vigo batte il Cadice 3-0 nell'anticipo della quarta giornata della Liga. Le emozioni più grandi sono arrivate tutte nella ripresa. Con questo successo gli uomini di Coudet agganciano Barcellona, Villarreal e Atletico Bilbao a quota sette in classifica. Niente da fare per il Cadice, che resta in coda a quota zero.