Il Maiorca di Muriqi beffato nel recupero: pari col Girona

PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) - Il Maiorca di Muriqi, schierato titolare in attacco, viene beffato nel recupero poco dopo aver trovato la rete del vantaggio. Succede tutto negli ultimi minuti di gara: sugli sviluppi di corner Raillo stoppa e calcia in porta l'1-0 per i padroni di casa all'87', ma due minuti più tardi il Girona si conquista in contropiede il rigore che Samuel Saiz trasforma nel pareggio. Negli ultimi istanti di partita la squadra dell'ex Lazio prova l'assalto disperato, ma regge l'1-1.