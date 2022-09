Barcellona, Lewandowski non si ferma più: 5º gol in Liga e Siviglia ko

SIVIGLIA (SPAGNA) - Balzo al secondo posto in classifica per il Barça, che sbanca il Sanchez Pizjuan di Siviglia e sorpassa il Betis, che dopo tre vittorie di fila, nel pomeriggio si è arreso davanti alla capoclassifica Real Madrid. I blaugrana si riportano a -2 dagli eterni rivali grazie alle reti di Raphinha, Lewandowski ed Eric Garcia. Morale alle stelle per i catalani in vista del debutto di Champions con il Viktoria Plzen, all’interno del gruppo C in cui sono inseriti anche Inter e Bayern Monaco. Non può dirsi lo stesso per gli abbattutissimi ragazzi di Lopetegui, che martedì se la vedranno, nel medesimo scenario, con la corazzata Manchester City.

Siviglia-Barcellona 0-3 Conferme Squadra che vince non si cambia. E il saggio Xavi, in attesa di poter schierare i rinforzi dell’ultimo minuto Marcos Alonso e Bellerin, conferma al completo l’undici che la scorsa settimana ha calato il poker davanti al naso del Valladolid, con il già intoccabile Lewandowski spalleggiato in avanti dagli sguscianti Raphinha e Dembelé. Situazione opposta per Lopetegui, che dopo aver ottenuto un misero punticino nelle prime tre uscite, rivoluziona completamente o quasi il suo disastrato Siviglia. Rispetto all’ultimo capitombolo di Almeria, tra le sei novità spiccano Isco e il grande ex Rakitic schierati fin dal primo minuto.

Implacabili E la buona volontà non manca ai padroni di casa, che partono con il piglio giusto, ma hanno il torto di fallire due ghiotte occasioni proprio con Rakitic e con En-Nesyri, a cui va sommato un gol giustamente annullato all’ex Roma Lamela per fuorigioco. A differenza del Siviglia, il Barça si dimostra, invece, spietato alla prima vera occasione. Ad andare a segno è Raphinha, che ribatte di testa da distanza ravvicinata dopo un salvataggio alla disperata di Fernando su un pregevole pallonetto di Lewandowski. Una volta avanti, il Barça prende il sopravvento e, al 36’, raddoppia grazie al polacco, che servito dall’ex Koundé, controlla di petto e, poi, insacca con una repentina girata. 5º gol per il capocannoniere del torneo. Nel finale della frazione, Dembelé preferisce la giocata individuale al facile assist per Lewandowski e si divora il tris.