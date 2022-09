Liga, l'Athletic Bilbao di Valverde travolge l'Elche 4-1

ELCHE (Spagna) - Tutto facile per l'Athletic Bilbao, che nella 5ª giornata di Liga supera l'Elche in trasferta vincendo 4-1. Grande prestazione collettiva da parte degli uomini di Ernesto Valverde, che dominano il match dal primo all'ultimo minuto e salgono dunque a quota 10 punti in campionato. Le reti dei baschi arrivano tutte nel corso della prima frazione: 1-0 con autogol di Mercau al 9', raddoppio di Sancet al 14', tris di Nico Williams al 22' e poker dell'ex Torino Berenguer al 44'. Inutile per i padroni di casa, penultimi con 1 punto, il gol della bandiera siglato dall'ex Roma Ponce al 59'.