Barcellona, Depay e super Lewandowski: quinta vittoria di fila e primato

BARCELLONA (SPAGNA) - Pronto riscatto per il Barça, che si lascia alle spalle la sconfitta di Champions League con il Bayern Monaco superando per 3-0 il pericolante Elche, rimasto subito in dieci per l’espulsione di Gonzalo Verdù. Grande protagonista della partita, Robert Lewandowski, che dopo essere rimasto a bocca asciutta contro gli ex compagni, in Germania, si consola con una doppietta che gli permette di salire a quota 8 gol in Liga. Quinto successo consecutivo in campionato per i blaugrana, che salgono in vetta alla classifica, in attesa del Real Madrid, che domani sera è atteso dal derby del Wanda Metropolitano con l’Atletico.

Mezza rivoluzione per Xavi, che decide per cinque cambi rispetto all'undici schierato a Monaco di Baviera. Tra gli altri, dentro anche lo juventino mancato Depay e l'ex Milan Kessié. Confermatissimo l'intoccabile Lewandowski. Addirittura sette, invece, le variazioni dell'Elche, che viene da due dolorose goleade sofferte contro Villarreal e Athletic Bilbao e, per non farsi mancare proprio nulla, in settimana ha visto un buon numero di giocatori debilitati dalla gastroenterite. Tra i pochi confermati, l'ex Torino Lucas Boyé.

Superiorità non solo numerica Una manciata di minuti e Kessié si guadagna subito un cartellino giallo per un colpo al volto di Boyé. Gli ospiti, nei minuti successivi, protestano più volte, chiedendo un secondo giallo per l’ex rossonero, ma ad essere espulso è Gonzalo Verdù che, al quarto d'ora, stende Lewandowski lanciato a rete. Con l’uomo in più, il Barça preme sull’acceleratore e, dopo uno spunto infruttuoso di Depay, varcata la mezz’ora sblocca il risultato con Lewandowski, che arriva puntuale all’appuntamento col perfetto centro di Balde. Il polacco, così, torna a festeggiare dopo gli inconsueti errori sotto porta contro il suo Bayern. Qualche minuto e arriva anche il raddoppio di Depay, che riceve a centro area dall’attivo Balde e gira in gol. Arriverebbe anche il tris di Pedri, ma la giocata viene invalidata per fuorigioco. Prima dello scadere della frazione, c’è ancora il tempo per l’espulsione dell’allenatore ospite, Francisco Rodriguez, che perde i nervi.