Barcellona, anche Bellerin ko: salterà la doppia sfida Champions con l'Inter

Dalle tre alle quattro settimane di stop per Hector Bellerin . Questi i tempi di recupero per il difensore del Barcellona che oggi si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione al soleo della gamba sinistra.

Barcellona: si ferma anche Bellerin, che salterà l'Inter

L'esterno azulgrana, dunque, salterà la doppia sfida di Champions con l'Inter (andata martedì 4 ottobre a San Siro, ritorno il 12 al Camp Nou), così come altri giocatori del Barça. Tra questi anche il difensore Ronald Araujo, infortunatosi dopo appena 1' nella amichevole Uruguay-Iran (con la Fifa che risarcirà il Barcellona) e operato in queste ore in Finlandia per l'infortunio al tendine del lungo adduttore della gamba destra.