Messi, ritorno al Barcellona. Romeu: "Verrebbe gratis"

BARCELLONA (Spagna) - Eduard Romeu , vicepresidente del Barcellona , ha parlato del futuro del club e di Lionel Messi , ancora scolpito nella mente e nei cuori dei tifosi catalani. Tanti i temi affrontati, ma quello del ritorno della Pulce in azulgrana è sicuramente il più stimolante: "Verrebbe gratis, quindi sicuramente lo farebbe, ma è una decisione tecnica e del giocatore". Resta dunque aperta la porta per il fenomeno argentino, ma c'è da considerare l'aspetto economico dell'operazione visti i tanti dubbi sulle finanze del Barça sulle quali Romeu non ha dubbi, dopo le elezioni di un anno e mezzo fa che hanno riportato Laporta ai vertici: "Abbiamo cambiato completamente la struttura. Dall'avere giocatori con livelli salariali fuori mercato e una rosa già numerosa a livello di età media, si è passati ad avere giocatori con proiezione e livelli di mercato, che saranno sicuramente importanti".

Romeu: "Abbiamo salvato il Barcellona"

"Senza sembrare presuntuoso - prosegue Romeu - abbiamo salvato il Barça ma non siamo finanziariamente sani e abbiamo bisogno di molta austerità e rigore, c'è molto lavoro da fare. Il Barça sarà in salute tra i prossimi 5 anni, nella stagione 2024-25 saremo al livello degli avversari". Tanti dunque gli aspetti sui quali continuare a lavorare, anche quello della prossima stagione al Montjuic, causa restyling Camp Nou: "I 100 milioni di euro di perdite che alcuni report hanno previsto non ci saranno". Intanto si avvicina il mercato invernale e Romeu non eslcude possibili interventi: "C'è margine, anche se quest'estate abbiamo fatto uno sforzo molto importante, ma se c'è un qualcosa di necessario, lo faremo".