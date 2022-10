I tifosi del Barcellona insultano l'Inter nella gara di Liga

Contro il Celta pensando all'Inter. Al Camp Nou, dove il Barcellona ha battuto 1-0 ieri sera gli avversari, i tifosi a un certo punto nella ripresa sono entrati decisamente in clima Champions League con il coro: “Inter, Inter vaffa...”. Le polemiche dell'andata sull'arbitraggio sono ancora vive, per la squadra nerazzurra si prepara un ambiente molto caldo mercoledì.

Barcellona-Inter: ai nerazzurri va bene anche il pareggio I nerazzurri, a Barcellona, possono giocare per due risultati su tre. Va bene anche il pari dopo la vittoria 1-0 a San Siro con gol di Calhanoglu. Ricordiamo come sono nate le polemiche post partita, proseguite nelle dichiarazioni anche nei giorni successivi: Xavi ha protestato per un rigore non concesso al Barça per un tocco di mano di Dumfries. Nelle scorse ore, il presidente blaugrana Laporta si è unito a queste proteste: “L'arbitraggio è stato vergognoso, l'ho fatto sapere alla Uefa, molto grave che l'arbitro alla Var non abbia detto nulla”.