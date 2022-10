Spagna, Rubiales nella bufera. La nota di Villarreal, Siviglia e Valencia: "Offese gravi"

ROMA - Infuria la polemica nel calcio spagnolo per le frasi pronunciate da Luis Rubiales durante una conversazione Whatsapp con suo padre, nella quale ha affermato che "in ordine Villarreal, Siviglia e Valencia" sono le squadre a lui più antipatiche. E dopo che 'El Confidencial' le ha pubblicate, ecco che il presidente della federcalcio spagnolo è finito nella bufera e nel mirino delle tre società, che hanno deciso di replicare con un comunicato congiunto .

Il comunicato congiunto

"In merito alla notizia pubblicata martedì 11 ottobre da 'El Confidencial' riguardo ad alcune presunte affermazioni di Luis Rubiales - si legge nella nota -, Villarreal, Siviglia e Valencia vogliono manifestare congiuntamente la loro condanna per le gravi offese rivolte dal presidente della 'Real Federacion Espanola de Futbol' ai nostri club. Le conversazioni in cui parlava con tale rancore, animatamente e con arroganza delle tre società sono inaccettabili da una persona che ricopre una posizione di tale responsabilità, chiamata a tutelare gli interessi di tutte le squadre di calcio spagnole. Villarreal, Siviglia e Valencia condannano lo snobismo e la mancanza di rispetto di Luis Rubiales nei confronti delle nostre entità e, soprattutto, dei sentimenti dei nostri tifosi. Mostrano anche la loro massima preoccupazione per le possibili conseguenze del suo atteggiamento nei confronti dei nostri club, poiché il suo comportamento - conclude il comunicato - non contribuisce alla trasparenza della competizione”.