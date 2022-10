Liga, Griezmann lancia l'Atletico: Athletic ko 1-0. Cavani non basta a Gattuso

BILBAO (Spagna) - L'Atletico Madrid torna terza forza della Liga: la squadra di Simeone passa di misura a Bilbao contro l'Athletic grazie alla rete di Griezmann, che firma l'1-0 finale, e sorpassa proprio i baschi, andandosi a posizionare alle spalle di Real e Barcellona. Occasione sprecata dal Valencia di Gattuso, che non va oltre il pari con il fanalino di coda Elche. Finisce 2-2 nel derby levantino in un match caratterizzato dalle doppiette di Milla e soprattutto del "Matador" Cavani, ex bomber di Palermo e Napoli. Il Valencia resta così al confine con le posizioni che valgono l'Europa, mentre l'Elche rimane all'ultimo posto della classifica. Negli altri anticipi, successo corsaro del Siviglia, che passa 1-0 a Maiorca con il gol di Gudelj e pari che non serve a nessuna delle due tra il Girona e il Cadice, che si porta in vantaggio con Fernandez, prima del pari firmato su rigore dall'ex della Reggina Stuani, che sigla il pari.