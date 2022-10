La scommessa pazzesca di Drake sul Barça: può vincere 3 milioni!

BARCELLONA (Spagna) - In occasione dell'atteso Clasico al ' Santiago Bernabéu ' contro il Real Madrid , il Barcellona scenderà in campo con una maglia speciale: il club catalano - legato al logo Spotify - avrà infatti il logo di un artista sulle maglie. Il cantante canadese Drake, dopo aver raggiunto il traguardo dei 50.000 milioni di visualizzazioni delle sue canzoni sulla piattaforma, verrà infatti rappresentato con il suo caratteristico gufo sulla casacca che la squadra ' culé ' indosserà prima del calcio d'inizio. Un’iniziativa, quella tra il Barcellona e Spotify , che vedrà comparire anche altri artisti - o loghi di questi ultimi - sulle maglie degli ' Azulgrana ' nel corso della stagione.

Drake scommette su Xavi e Lewandowski

Per festeggiare la partnership tra il club 'culé' e il noto servizio musicale svedese, Drake ha deciso di scommettere pesantemente sulla vittoria del Barça contro il Real Madrid oltre che su quella dell’Arsenal, capolista in Premier League, che sfiderà oggi all'Emirates Stadium il Leeds United. Il rapper canadese ha infatti investito 833mila dollari canadesi, ovvero poco più di 600mila euro: una somma 'corposa' che, in caso di vittoria, farà fruttare al 35enne artista di Toronto qualcosa come 2,9 milioni di euro.