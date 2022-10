Benzema festeggia il Pallone d’Oro: gol e vittoria a Elche

ELCHE (SPAGNA) - Nuova prestazione da paura per il Real Madrid , che a tre giorni dal successo nel Clasico, cala il tris al Martinez Valero di Elche . A segno Valverde , Benzema e Asensio . Nel corso della gara, vengono annullate ben tre reti, sempre per fuorigioco, agli spumeggianti blancos, due delle quali al fiammante Pallone d’Oro , che al momento della rete valida festeggia con ironia. Con questo successo, salgono a 6 i punti di vantaggio dei ragazzi di Ancelotti sul Barça , che stasera è atteso dalla delicata sfida interna col Villarreal .

TUTTO SULLA LIGA

Ispirati

Appena un paio di variazioni sul tema per Ancelotti, che a Elche sostituisce sulla mancina Mendy con Alaba, con la conseguente riapparizione di Rudiger nel cuore della difesa, e fa rifiatare Tchouameni, sulla mediana, con Kroos che si piazza davanti alla difesa, supportato da Valverde e Modric. Minimi dettagli in un meccanismo, in questo momento, pressoché perfetto, che dispensa gioco che è un piacere. Cinque minuti e una perfetta geometria che coinvolge Modric e Vinicius porterebbe all’immediato vantaggio di Benzema, ma il brasiliano, al momento del passaggio vincente, viene pizzicato in fuorigioco. Gol rimandato all’11’, quando Valverde, dopo un primo tiro dell’attivissimo Benzema respinto sulla linea da Clerc, insacca un bolide da fuori area. A metà frazione, poi, seconda rete annulata ai blancos, stavolta ad Alaba. Un peccato, perché la giocata, fatta di sponde rapidissime, era stata nuovamente da urlo. L’Elche risponde con un insidioso diagonale di Nico Fernandez, deviato in corner dal vice Courtois, Lunin.