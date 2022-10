Super Lewandowski guida la rinascita del Barcellona: 3-0 al Villarreal

TUTTO SULLA LIGA

Asfaltati

Ben cinque cambi per Xavi rispetto all’undici schierato al Santiago Bernabeu. Spariscono dallo scacchiere, tra gli altri, gli appannati Piqué e Busquets, oltre al confusionario Dembelé, e appaiono Frenkie de Jong, Gavi e Ansu Fati. La squadra ne guadagna in freschezza e intensità e per il malcapitato Villarreal non c’è scampo. Dopo una partenza arrembante, i blaugrana sbloccano il risultato alla mezz’ora, al termine di una giocata geometrica che coinvolge Pedri e Jordi Alba, e viene chiusa da un movimento da killer sperimentato di Lewandowski, che con una sola finta mette a sedere mezza difesa, prima d’insaccare. Una manciata di minuti e il polacco concede il bis, con un grande destro che non lascia scampo a Rulli. E salgono a 11 i gol in Liga per l’ex Bayern. Prima dello scadere della prima frazione, Ansu Fati cala il tris servito dallo scatenato Ferran Torres.