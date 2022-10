Golden Boy, Gavi sulla scia dei più grandi

TORINO - Ancora Barcellona. Il Golden Boy 2022 parla di nuovo catalano: trionfa Gavi che succede al compagno di squadra Pedri, vincitore della scorsa edizione. La giuria internazionale di Tuttosport, composta da 50 giornalisti delle principali testate sportive, ha scelto un altro meraviglioso talento della cantera blaugrana per il riconoscimento che premia il miglior giocatore Under 21 d’Europa. E’ la prima volta nella storia ventennale del premio che un club esprime per due anni consecutivi il numero uno. Gavi ha superato in volata la concorrenza di Jude Bellingham del Borussia Dortmund e di altri due giovani fenomeni come Eduardo Camavinga del Real Madrid e Jamal Musiala del Bayern Monaco, un po’ più staccati. Un testa a testa all’ultima voto che ha coinvolto i protagonisti dell’ultima short list da cui è uscito il nome del vincitore. E’ stato un epilogo differente rispetto alle votazioni degli ultimi anni che avevano espresso un giudizio quasi plebiscitario per Pedri (nel 2021), Haaland (2020), João Félix (2019), De Ligt (2018), Mbappé (2017) e Renato Sanches (2016). In attesa di venire a Torino a ritirare il trofeo nella Golden Night in programma il 7 novembre alle Officine Grandi Riparazioni, Gavi ha festeggiato la vittoria con un videomessaggio: «Voglio ringraziare i giurati di Tuttosport per avermi assegnato il Golden Boy. La mia famiglia, che mi è stata sempre vicina nei momenti belli e in quelli negativi. Il Barcellona, la Nazionale spagnola e i miei compagni senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. E’ un orgoglio e un sogno per me ricevere questo grande riconoscimento, che tutti i giocatori giovani ambiscono a vincere».