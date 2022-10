Real Madrid 10 e lode! È vittoria anche contro il Siviglia

MADRID (SPAGNA) - Decimo successo in Liga per il Real Madrid, che privo dell’acciaccato Benzema supera pure il convalescente Siviglia di Sampaoli e allunga, così, di 6 punti sul Barça, che domani è atteso dall’impegnativa sfida del Camp Nou con l’Athletic Bilbao. A tre giorni dalla trasferta di Champions di Lipsia, dove mirano a certificare il primato del Gruppo F con un turno di anticipo, i blancos s’impongono sugli andalusi con le reti di Modric, Lucas Vazquez e Valverde. Dell’ex Roma Erik Lamela il momentaneo 1-1 degli ospiti, che sempre martedì se la vedranno con Copenaghen in una sorta di spareggio per proseguire l’avventura continentale almeno in Europa League, all’interno di un Gruppo G che vede il City già qualificato e il Borussia Dortmund saldamente al secondo posto del girone.

TUTTO SULLA LIGA Senza il Pallone d’Oro La notte del Santiago Bernabeu si apre con gli applausi scroscianti per Karim Benzema, che offre il Pallone d’Oro appena conquistato ai tifosi, e per il redivivo Courtois, premiato da France Football col Trofeo Yashin come miglior portiere. L’attaccante lionese, causa un affaticamento muscolare, poi si accomoda in tribuna, mentre il portierone belga, dopo 6 gare da spettatore a causa della sciatalgia, si riprende il suo posto tra i pali del Real. Benzema a parte, per il resto è Real grandi occasioni, con Rodrygo che si posizione al centro dell’attacco, supportato da Valverde e Vinicius. Jorge Sampaoli risponde con uno speculare 4-3-3 in cui riappare, nelle retrovie, il recuperato Marcao e, in avanti, il grande ex Isco agisce da falso nueve.