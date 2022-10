Liga, Celta-Getafe 1-1: un pari che è una boccata d'ossigeno

VIGO (Spagna) - Finisce in parità, 1-1, il posticipo dell'11ª giornata di Liga tra Celta e Getafe . Match tesissimo e combattuto tra le due pericolanti, che alla fine portano comunque a casa un punto prezioso, che le tiene appena fuori dalla zona caldissima della classifica.

Unal gela il Balaidos prima dell'intervallo

Primo tempo equilibrato sotto la pioggia del Balaidos, con il Celta che comunque mantiente il comando delle operazioni e "colleziona" un gol annullato e uno sfiorato, sempre con protagonista Iago Aspas, prima in fuorigioco di un nulla e poi in ritardo di un soffio con la deviazione vincente. Nel finale arriva però il vantaggio del Getafe, con Unal che con una gran punizione batte l'incerto Marchesin e la sblocca per gli ospiti madrileni.

Arrembaggio Celta nella ripresa e meritato pari di Aidoo

Nella ripresa il Celta si riversa nella metà campo del Getafe sin dai primi minuti alla ricerca del pareggio. Che però arriva solamente nel finale, con il ghanese Aidoo, che sfrutta l'assist di Aspas e firma uno strameritato 1-1 per i galiziani.

