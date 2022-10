Real Madrid, Florentino Perez operato a un polmone

MADRID - Un intervento programmato e perfettamente riuscito che fa tirare un sospiro di sollievo a tutto il Real Madrid. Il presidente Florentino Perez, 75 anni, è stato operato ad un polmone per asportare un nodulo questa mattina (martedì) presso l'Ospedale Universitario Puerta de Hierro di Majadahonda (Madrid). Come si legge su "Marca", l'operazione si è conclusa intorno alle 11:30. Il numero 1 dei Blancos, che ovviamente non è potuto partire con la squadra di Ancelotti per Lipsia per la sfida di Champions League, adesso dovrà osservare qualche giorno di riposo.