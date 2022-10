Piqué corre da Shakira nonostante la separazione: il motivo

BARCELLONA (Spagna) - La separazione è stata annunciata da tempo, e la notizia ha fatto il giro del mondo riempiendo i rotocalchi di gossip ma il loro rapporto non è del tutto naufragato. Il difensore del Barcellona Piquè nelle ultime ore è tornato al fianco di Shakira, cantante colombiana con la quale si è accompagnato per diversi anni. Tra i due ex i rapporti vanno avanti in maniera civile, tanto che nelle ultime ore i due coniugi si sono riavvicinati, seppur in una situazione delicata.