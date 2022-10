Ancelotti furioso, la frase dopo il rigore contro il Real: "Stavolta parlo..."

MADRID - Non si fermano le polemiche dopo il pareggio del Real Madrid per 1-1 al Bernabéu contro il Girona. A far discutere è la prestazione del direttore di gara, Melero Lopez, che al minuto 79 ha punito un presunto tocco di mano di Asensio con un calcio di rigore, decisivo per il pari degli ospiti, dopo averlo rivisto al Var. Tutti i giocatori del Real hanno accerchiato l'arbitro al fischio finale del match, per chiedere spiegazioni ed esprimere la loro rabbia. Furioso anche Carlo Ancelotti, che ha espresso tutta la sua indignazione nel post-partita.