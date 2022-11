Piqué, annuncio shock: lascia subito il Barcellona e il calcio!

"Culés, devo dire una cosa"

Una sorta del "Caro amico ti scrivo" di Lucio Dalla, Piquè affida ai social il suo congedo dal calcio giocato e dal club azulgrana, rivolgendosi confidenzialmente, con il termine Culés, ai tifosi catalani: "Sin da piccolo non volevo fare il calciatore, volevo fare il calciatore del Barça. Qui ho realizzato tutti i miei sogni, è ora che il cerchio si chiuda. Come ho sempre detto non ci saranno altre squadre dopo il Barcellona. Questo sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou, ma ci rivedremo presto!".

Il testo completo dell'addio di Piqué

"Culés, io sono Gerard . Molte persone parlano di me da settimane, mesi. Finora non ho detto niente ma ora sono io quello che vuole parlarti di me. Come molti di voi, anche io sono sempre stato un tifoso del Barça , sono nato in una famiglia molto calcistica e molto culé. Fin da piccolo non voleva fare il calciatore, voleva essere un giocatore del Barça. Ultimamente ho pensato molto a quel ragazzo, a cosa avrebbe pensato se gli fosse stato detto che avrebbe realizzato tutti i suoi sogni. Che sarebbe arrivato in prima squadra, che avrebbe vinto tutti i titoli possibili, che sarebbe stato campione d'Europa e del mondo. Che avrebbe giocato al fianco dei migliori della storia, che sarebbe stato uno dei capitani, che avrebbe fatto amicizia per sempre. Ora 25 anni fa sono arrivato, me ne sono andato e sono tornato. Il calcio mi ha dato tutto, il Barça mi ha dato tutto, voi catalani mi avete dato tutto. E ora che i sogni di quel bambino si sono già realizzati, voglio dirti che è ora di chiudere il cerchio. Ho sempre detto che dopo il Barça non ci sarebbero state altre squadre. E così sarà. Questo sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou. Diventerò un altro culé, farò il tifo per la squadra e trasmetterò il mio amore per il Barça ai miei figli, proprio come ha fatto la mia famiglia con me. E mi conosci, prima o poi tornerò. Ci vediamo al Camp Nou. Visca Barça, sempre ! ".

L'omaggio del Barcellona a Piqué

Immediata la reazione del Barcellona all'addio di Piquè. Il club azulgrana con un Tweet raffigurante il difensore baciare la maglia, lo saluta così: "Toda una vida dedicada al Barça. Grqcias, Piqué".