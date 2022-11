La cifra record che può perdere Piqué per non aver avvertito il Barcellona

L’improvviso e inaspettato addio al calcio di Gerard Piqué potrebbe costargli caro, in termini economici, per il mancato accordo preventivo con il Barcellona. Secondo El Chiringuito Tv e i catalani di Sport, il 35enne centrocampista dovrebbe perdere tra i 50 e gli 80 milioni di euro lordi, per non aver avvertito preventivamente il club catalano con cui ha un contratto fino a giugno del 2024. “Fino a ieri nessun calciatore era a conoscenza della decisione di Piqué”, sostiene il programma spagnolo El Chiringuito Tv. "Non sarebbe una decisione concordata in anticipo - scrive Sport - si tratterebbe di una decisione unilaterale e si presume che Piqué rinunci alle somme che deve avere, come quando un allenatore si dimette". El Mundo, nello scorso settembre, aveva pubblicato i dettagli del contratto con il Barcellona, che prevedeva un compenso per Piqué di 29,5 milioni per questa stagione e addirittura 40,8 milioni per il 2023-24.