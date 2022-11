Liga, Lopez e Martin fanno volare il Girona: Athletic Bilbao ko

GIRONA (SPAGNA) - Vittoria prestigiosa e meritata per il Girona, che nell'anticipo della tredicesima giornata della Liga, sconfigge 2-1 l'Athletic Bilbao. Dopo un primo tempo equilibrato, le emozioni arrivano tutte nella parte finale: padroni di casa in vantaggio al 67' con David Lopez; raddoppio al 75' di Martin e gol della bandiera per gli ospiti realizzato da Guruzeta a dodici minuti dalla fine. Con questa vittoria il Girona si allontana dalla coda della classifica e raggiunge quota 13 punti. L'Athletic Bilbao resta fermo a quota 21.