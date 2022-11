Liga, Barcellona in vetta aspettando il Real. Osasuna in volo

BARCELLONA (Spagna) - Nel giorno dell'addio al calcio di Piqué, il Barcellona supera 2-0 l'Almeria e in attesa del Real Madrid vola in testa alla Liga. Vince l'Osasuna, che con la doppietta di Avila, a cavallo del momentaneo pari di Aspas, piega 2-1 il Celta e sale al quinto posto, in condominio con il Betis a quota 23 punti. Il Valladolid batte 2-1 il fanalino di coda Elche con le reti di Sanchez, Mesa e Jogan per gli ospiti. Finisce invece 0-0 tra il Getafe e il Cadice, caratterizzato da tre espulsioni nei minuti di recupero con i rossi ad Alvarez, Portu ed Hernandez.