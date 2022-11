Liga, l'Atletico non esce dal tunnel. Il Betis non ne approfitta

MADRID (Spagna) - Prosegue il momento “no” dell’Atletico di Simeone, che non riesce a rialzare la testa dopo gli ultimi brucianti ko in Liga e in Champions League: contro l’Espanyol al Wanda Metropolitano è solo 1-1 per i colchoneros, addirittura costretti alla rimonta contro i catalani ridotti in 10 per oltre un’ora per il rosso a Cabrera. Darder per il vantaggio ospite, Joao Felix per il pari dei colchoneros, che restano al terzo posto alle spalle di Barcellona e Real Madrid, impegnato domani nel derby "minore" con il Rayo Vallecano, e raggiunti in classifica dal Betis, che chiude sull'1-1 la stracittadina con il Siviglia.