Muriqi infierisce sull'Atletico di Simeone, il Siviglia affonda in nove

MAIORCA (SPAGNA) - Sembra lontana l'uscita dal tunnel della crisi per l'Atletico Madrid di Diego Simeone , rimasto fuori dall'Europa e sconfitto 1-0 sul campo del Maiorca nel turno infrasettimanale valido per la 14ª giornata di Liga. Terza partita di fila senza successo per Morata e compagni (ora a -13 dal Barcellona capolista), piegati dal gol segnato in avvio da Muriqi (16'): è l'ottava rete in questo campionato (12 le presenze) per il kosovaro, rinato in Spagna dopo il polemico addio alla Lazio ( che ha attaccato senza troppi giri di parole in una recente intervista ).

Siviglia, sprofondo rosso

Continua intanto il momento nero del Siviglia, che ha pescato il Psv nel playoff di Europa League ma intanto incassa la terza sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato (con appena due punti conquistati). Un turno infrasettimanale da incubo per gli andalusi, che senza l'infortunato Papu Gomez (titolare l'ex romanista Lamela, in panchina l'ex milanista Suso) hanno perso 2-1 in casa contro una Real Sociedad capace così di restare in zona Champions (ora al terzo posto). Sorpresi già al 20' da Sorloth, gli andalusi restano poi presto in nove uomini per i rossi sventolati dall'arbitro (entrambi su richiamo del Var e dopo un check al monitor) sulla faccia di Rakitic (28') e Nianzou (34'). Al 36' è arriva così anche il raddoppio ospite firmato da Mendez e alla squadra di Sampaoli non bastano poi il gol di Rafa Mir prima del riposo (44') e una ripresa giocata con orgoglio per evitare il ko e staccarsi dalla zona retrocessione.

Il Villarreal batte un colpo, Getafe stop

Successo in trasferta anche per il Villarreal (panchina per Reina, ex portiere di Napoli e Lazio) che passa sul campo dell'Espanyol (0-1), tradito da un'autorete del portiere Lecomte. Ringrazia il tecnico ospite Setien, che non aveva mai festeggiato un gol dal suo arrivo in panchina al posto di Emery (passato all'Aston Villa) e aveva perso le due prime partite, mentre i catalani vedono allungarsi a cinque partite di fila il digiuno da vittoria. Da cinque risultati utili arrivava invece il Getafe dell'ex attaccante romanista Borja Mayoral, battuto di misura nella tana dell'Almeria a cui basta il gol di Leao Baptistao (26') per festeggiare la vittoria (1-0) ed effettuare il sorpasso in classifica.

