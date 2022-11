Tifosi del Barça assaltano un bar: il video mette i brividi

PAMPLONA (SPAGNA) - Ha faticato il Barcellona per vincere la partita contro l'Osasuna, l'ultima di Piqué (espulso) con i blaugrana. Oltre al difensore, il rosso se l'è beccato pure Lewandowski per un doppio giallo in venti minuti. Poi la squadra di Xavi è riuscita comunque a ribaltare il risultato e a vincere 2-1 nonostante il nervosismo generale. Attimi di tensione, dunque, vissuti anche all'esterno dello stadio in un bar di Pamplona.