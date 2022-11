Real Madrid, alla sosta a -2 dal Barcellona

MADRID (SPAGNA) - La Liga chiude i battenti, fino alla ripresa fissata per San Silvestro, con il pronto riscatto del Real Madrid, che si lascia alle spalle la sconfitta col Rayo Vallecano di lunedì scorso con una meritata vittoria sul pericolante Cadice. Ancora privi di Benzema, i blancos risolvono la gara una rete per tempo trovate da Militao e Toni Kroos. Un gol di Lucas Perez riaccende, nel finale, le speranze degli andalusi, ma il risultato, poi, non cambia più. Modric e compagni, così, alla sosta dopo il Mondiale si ripresenteranno dietro di 2 punti rispetto alla capolista Barcellona.